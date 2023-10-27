Изнасилование первоклассника в Алматы: мать ребенка сделала новое заявление

Женщина, заявившая об изнасиловании своего семилетнего ребенка в стенах элитной школы в Алматы, выступила с заявлением. Ход расследования дела прокомментировали в ДП, пишет корреспондент NUR.KZ.

Жительница Алматы рассказала, что прошло более месяца, а подозреваемого все еще не нашли. Ее видеообращение опубликовали в Telegram-канале Kozachkov offside.

"Сейчас состояние моего ребенка такое, что психологи рекомендуют обратиться к психиатрам. Я обращаюсь к министру внутренних дел Ержану Саденову, генпрокурору Берику Асылову. Я до сих пор так и не получила ответов на мои официальные запросы в госорганы через eOtinish, поэтому вынуждена записать это обращение к вам", – рассказала мать ребенка.

Также женщина сообщила, что ее ознакомили с результатами экспертизы Бостандыкского ОП – там, по ее словам, рассказали, что травмы ребенка трактуются как результат повреждения от глистов и запоров.

В департаменте полиции Алматы, комментируя обращение, напомнили, что уголовное дело по данному факту следственным управлением расследуется по части 3-1 статьи 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера).

"Проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Получены ее результаты.

Вместе с тем с целью установления объективных обстоятельств дела следствием назначено дополнительное исследование экспертов, которое провести пока не представилось возможным ввиду нежелания гражданки подвергать экспертизе сына. Досудебное расследование находится на контроле руководства МВД РК и ДП", – говорится в сообщении пресс-службы ДП.

Напомним, в начале октября в соцсетях появилось видео, на котором мать ученика первого класса в Алматы рассказывает, что ее ребенка изнасиловали в стенах элитной школы.

На заявление женщины отреагировали в Минпросвещения – там заявили, что глава Комитета по охране прав детей на связи с матерью пострадавшего ребенка, а также с руководством международной школы.

Следом свое заявление сделала директор школы, в котором учится ребенок. Она сообщила, что впервые об этом инциденте они услышали от сотрудников полиции и максимально помогают расследованию.

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что в деле также задействованы местное представительство по защите прав детей, а также другие соответствующие организации.

Добавим, согласно части 3-1 статьи 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера наказываются лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.