На информацию о попытке кражи ребенка в Кокшетау отреагировали в полиции
Опубликовано:
В соцсетях появилась информация о том, что в Кокшетау произошла попытка кражи школьника. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.
Информацию о предполагаемой попытке кражи ребенка опубликовал Instagram-паблик Sinegor.kz. В описании говорится, что инцидент произошел вчера, 27 февраля, вечером.
"В микрорайоне Боровской вчера было покушение на кражу ребенка нашего двора. Произошло это ориентировочно в период с 19.00-20.00 возле 54-го дома. Второклассника неизвестные пытались затащить в автомобиль. Мальчика удалось вовремя спасти. Теперь полиция ищет мужчину, который не прошел мимо и помог ребенку", – сообщается в публикации.
В комментариях к посту в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.
"Департамент полиции сообщает, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – рассказали в полиции.
Напомним, в январе прошлого года в полицию Каратау Жамбылской области поступило сообщение о том, что из дома пропал 2-летний ребенок. Оказалось, что один из гостей квартиры из-за плача отнес мальчика в мечеть.
В июне в Сети также появилась информация, что в Алматинской области похитили девочку и увезли из одного села в другое.
В прокуратуре региона сообщили, что незнакомец 4 июня утром забрал несовершеннолетнюю из села в Жамбылском районе и привез в село в Карасайском районе.
"Девочка попросила помощи у прохожей женщины, которая сообщила об этом в УП Карасайского района", – рассказали тогда в надзорном органе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063542-na-informatsiyu-o-popytke-krazhi-rebenka-v-kokshetau-otreagirovali-v-politsii/