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Младенца оставили на улице в мороз: подозреваемые задержаны в Караганде

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Найденный младенец
Найденный младенец. Фото: t.me/police_of_kz

В Караганде задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в оставлении новорожденного на улице в мороз, передает NUR.KZ со ссылкой на замначальника ДП региона Ерната Калиакпарова.

Кем приходятся задержанные подкидышу, пока неизвестно. Предположительно, это биологические родители младенца.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены 29-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые подозреваются в оставлении ребенка в опасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Ернат Калиакпаров.

Также стало известно о состоянии здоровья найденного малыша. По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, младенец абсолютно здоров, не имеет патологий. Он помещен в детский дом.

Напомним, 24 февраля в Караганде в одном из дворов на улице Муканова был найден в коробке младенец мужского пола. О том, что малыш лежит у подъезда, в полицию сообщил мужчина. Стражи порядка обнаружили ребенка на указанном месте и передали медикам. По данному факту ведется досудебное расследование.

Добавим, согласно ч.1 ст.119 УК РК заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063474-mladentsa-ostavili-na-ulitse-v-moroz-podozrevaemye-zaderzhany-v-karagande/

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