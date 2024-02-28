Младенца оставили на улице в мороз: подозреваемые задержаны в Караганде

В Караганде задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в оставлении новорожденного на улице в мороз, передает NUR.KZ со ссылкой на замначальника ДП региона Ерната Калиакпарова.

Кем приходятся задержанные подкидышу, пока неизвестно. Предположительно, это биологические родители младенца.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены 29-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые подозреваются в оставлении ребенка в опасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Ернат Калиакпаров.

Также стало известно о состоянии здоровья найденного малыша. По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, младенец абсолютно здоров, не имеет патологий. Он помещен в детский дом.

Напомним, 24 февраля в Караганде в одном из дворов на улице Муканова был найден в коробке младенец мужского пола. О том, что малыш лежит у подъезда, в полицию сообщил мужчина. Стражи порядка обнаружили ребенка на указанном месте и передали медикам. По данному факту ведется досудебное расследование.

Добавим, согласно ч.1 ст.119 УК РК заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.