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Казахстанец встретил бывшую жену с другим и сломал ей нос

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Мужчина угрожает женщине
Женщина плачет. Иллюстративное фото: bymuratdeniz / Getty Images

Житель Байконура в порыве ревности сломал нос бывшей супруге, когда встретил ее с другим. Наказанием мужчине стало предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1-1 ст.73-1 КоАП РК, рассматривалось в Байконурском городском суде.

"Из материалов дела следует, что правонарушитель от ревности к супруге вызвал конфликт, нанеся ей однократный удар по лицу головой, умышленно причинив легкий вред здоровью в виде закрытого перелома спинки носа, повлекшего кратковременное нарушение здоровья", - пояснили в суде.

Мужчина заявил, что согласен с протоколом об административном правонарушении. Также он отметил, что совершил данный поступок из-за ревности, сожалеет о содеянном и просил прощения.

Потерпевшая указала, что их брак был расторгнут по решению суда. Травму женщина получила, когда вышла на улицу не одна и встретила бывшего мужа.

"Во время выхода со двора многоэтажного дома к ним подошел ее бывший супруг и начал драку с рядом стоящим гражданином. Когда женщина хотела их разнять, правонарушитель повернулся к ней, обеими руками обхватил ее за плечи и один раз ударил головой по лицу. В результате этого из носа потекла кровь", - рассказали в суде.

Придя в больницу с травмой, женщина узнала, что ее нос сломан. После этого она обратилась к сотрудникам полиции с целью защиты прав и сообщила, что не примет от бывшего мужа извинения, а также попросила привлечь его к административной ответственности.

Постановлением суда мужчина был признан виновным. Ему назначили административное взыскание в виде предупреждения.

Также были установлены особые требования к поведению правонарушителя, предусматривающие запрет на преследование потерпевшей, независимо от ее воли, а также несовершеннолетних членов ее семьи, сроком на 3 месяца.

В течение срока действия особых требований к поведению на мужчину возложена обязанность приходить в Представительство МВД РК в Байконуре для профилактической беседы два раза в месяц.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1-1 ст.73-1 КоАП РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенные в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влекут предупреждение или административный арест на 15 суток. 

Ранее жителя Жамбылской области арестовали на 5 суток за то, что в состоянии алкогольного опьянения он оскорбил и унизил супругу и детей. Женщина просила наказать его по всей строгости. В суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.

В январе стало известно, что за оскорбление жены житель Шымкента был арестован судом на 10 суток. За такое правонарушение его привлекли к ответственности уже второй раз в течение года. На судебном заседании мужчина пояснил, что совершил правонарушение в ходе ссоры, и сожалеет о том, что оскорбил жену и нарушил покой семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063414-kazahstanets-vstretil-byvshuyu-zhenu-s-drugim-i-slomal-ey-nos/

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