Задушил шнурком от кроссовок: убийце девушки вынесли приговор в Шымкенте

29-летнему жителю Туркестанской области, задушившему 28-летнюю гражданку Узбекистана в одной из съемных квартир Шымкента, вынесли приговор, который уже вступил в законную силу, передает Оtyrar.kz.

Согласно материалам дела, между девушкой и подсудимым возник конфликт из-за сотового телефона, мужчина заподозрил свою спутницу в краже.

После словесной перепалки началась драка. Силы были не равны. Молодой человек схватил шнурок от кроссовок и задушил девушку. Затем он подался в бега, однако полицейские нашли подозреваемого по месту жительства.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление.

Как выяснилось, из Узбекистана девушка приехала в Шымкент, пытаясь заработать. Во время судебных разбирательств родных погибшей не было, найти их не удалось. А родственники подсудимого просили о смягчении приговора, так как он женат, есть ребенок.

Однако его приговорили к 10 годам лишения свободы. Осужденный пытался обжаловать судебный вердикт, но апелляционная коллегия оставила его в силе.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что в Шымкенте в одной из арендованных квартир найдено тело девушки с признаками насильственной смерти. Предполагалось, что ее задушили.

Полиция возбудила уголовное дело по ст.99 УК РК "Убийство". Жертвой стала 28-летняя девушка, прибывшая в мегаполис в поисках работы. Подозреваемого задержали в Жетысайском районе по месту жительства. Он был взят под стражу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в Шымкенте также вынесли приговор 32-летнему жителю Туркестанской области за избиение своей гражданской супруги. У девушки было изрезано ножом лицо. Мужчина был признан виновным по ст.106 ч.1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и получил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.