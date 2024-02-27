Золото стало пропадать на рынке в Шымкенте

В Шымкенте предприниматели, торгующие золотом на рынках, после ухода покупательницы обнаружили пропажу товара на сумму 500 тыс. тенге. Подозреваемую задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, трое предпринимателей обратились с заявлениями о краже в полицию, недосчитавшись товара.

"Личность рыночного вора оперативники Аль-Фарабийского РУП установили, изучив записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемой оказалась ранее неоднократно судимая также за кражи жительница Алматы. Драгоценности она успела сбыть в ломбарды", - рассказали в МВД.

Стражи порядка задержали подозреваемую по месту жительства.

"Продавцам ювелирных украшений женщина нанесла ущерб в полмиллиона тенге. К жертвам она обращалась под видом покупателя и незаметно похищала золотые изделия", - пояснили в ведомстве.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Правоохранители отметили вероятность ее причастности к другим аналогичным правонарушениям.

В соответствии со ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Алматы на видео попала кража телефона. На кадрах заметно, как мужчина берет устройство с витрины, отключает провод, после чего кладет аппарат себе в карман и проходит мимо продавцов, стоящих у двери магазина. Полицейские задержали подозреваемого в краже.

А продавца магазина бытовой техники заподозрили в том, что он взял кредит от имени клиента, получив в свое распоряжение 700 тыс. тенге. По данным полиции, в ходе проверки сотрудники установили вероятную причастность подозреваемого к другому аналогичному факту мошенничества.