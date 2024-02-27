Сжегшего Коран Никиту Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии в России

Жителя России, обвиняемого в сожжении Корана у мечети, приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Ранее ситуация с ним стала еще более скандальной из-за сына Кадырова, пишет NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Висаитовский районный суд Грозного (Чеченская Республика, Россия) приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Адвокаты Журавеля заявили, что обжалуют приговор. Сам парень, как сообщает издание, считает его заслуженным, также он извинился перед мусульманами за свой поступок.

К слову, в прошлом году ситуация с молодым человеком обрела еще больший резонанс после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября опубликовал ролик, где его несовершеннолетний сын Адам избивает Журавеля.

При этом напомним, сам Кадыров заявил, что его сын поступил правильно. Однако спустя время в беседе с журналисткой Ксенией Собчак сказал, что Адам готов понести наказание, если суд признает его виновным.

Позже Адаму присвоили звание Героя Чечни, а через несколько недель вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Поступком Адама возмутился депутат из Татарстана Азат Хамаев.

"В каком правовом поле мы сегодня живем? Например, глава одного из субъектов Российской Федерации присваивает сыну звание героя за избиение человека! А потом говорит, что его сын – герой всех мусульман", – заявил Хамаев.

Однако потом депутату пришлось извиниться за эти слова.