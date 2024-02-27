Врезался в патрульное авто, спасая свою жизнь: таксист озвучил подробности нападения в Костанае

В начале года таксист, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, врезался в патрульную машину полицейских в Костанае. Сейчас это дело рассматривают в суде, передает "ТоболИнфо".

На скамье подсудимых оказался 34-летний житель Рудного. Он обвиняется по ст.191 УК РК (Грабеж). При этом применяется ст.24 УК РК (Покушение на преступление), так как, по версии обвинения, оно не было доведено до конца и имело место насилие, не опасное для жизни.

Потерпевший таксист рассказал подробности.

"Помимо денег, мужчина просил вывезти его из Казахстана, я сказал, что это невозможно, тогда он приставил нож к горлу и потребовал деньги. Его друг ни о чем не знал. Я хотел резко остановиться в потоке, но потом увидел полицейский автомобиль и решение пришло само собой. Когда я смог покинуть машину, сотрудники правопорядка пытались меня задержать. Но, так как подсудимый начал убегать и выкинул нож в снег, они быстро поняли, в чем дело", - пояснил в суде водитель.

Подсудимый свою вину в произошедшем полностью признал.

"Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь. У меня на иждивении имеется 11-летний сын, у него ДЦП. Кроме меня за ним некому ухаживать", - высказался обвиняемый.

Мужчина также возместил ремонт бампера полицейского автомобиля, а вот потерпевшему, по словам адвоката, он ничего не вернул.

Защитник подсудимого попросила возможность для заключения процессуального соглашения. Суд дал время сторонам, чтобы они могли договориться.

Напомним, ситуация, о которой говорили в суде, произошла 7 января этого года. Двое жителей Рудного на такси доехали до Костаная. Как сообщила полиция, на въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее водителя и потребовал деньги.

Таксист, увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания намеренно совершил столкновение с ним. Далее, воспользовавшись ситуацией, он убежал на безопасное расстояние.

В это время подозреваемый попытался скрыться с места, но был задержан патрульными "по горячим следам". Его водворили в ИВС.

В середине февраля суд оправдал действия таксиста, столкнувшего свой Hyundai Accent Classic со служебным автомобилем полиции, крайней необходимостью.

Отметим, что по ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии со ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.