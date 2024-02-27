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Осужденный умер после конфликта в колонии строгого режима в Карагандинской области

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Ворота тюрьмы
Тюрьма. Иллюстративное фото: FooTToo/Getty Images

Осужденный скончался от травм, полученных в ходе конфликта в колонии максимальной безопасности в Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ДУИС.

Конфликт, повлекший смерть осужденного, произошел в учреждении №29 поселка Караган Абайского района.

Подробности происшествия озвучили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау.

"24 февраля в учреждении уголовно-исполнительной системы №29 (максимальной безопасности – прим. ред.) между осужденными произошел конфликт, в результате которого один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в ДУИС.

Также в ведомстве добавили, что в колонии на данный момент проводится проверка. По ее результатам действиям сотрудников учреждения будет дана правовая оценка.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ремонтных работ в колонии в Алматинской области штатный электрик получил удар током и скончался. ЧП произошло 21 февраля в учреждении №57. Сотрудниками УИС незамедлительно была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи, однако на момент прибытия врачей пострадавший уже был мертв.

Осенью прошлого года конфликт между двумя заключенными закончился убийством в исправительном учреждении №19 в области Абай. По данному факту было начато расследование, а ряд сотрудников колонии привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063233-osuzhdennyy-umer-posle-konflikta-v-kolonii-strogogo-rezhima-v-karagandinskoy-oblasti/

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