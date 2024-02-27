Казахстанец заплатил 350 тыс. тенге за водительские права, но остался ни с чем

Житель Туркестанской области отдал 350 тыс. тенге за помощь в оформлении водительских прав, но остался ни с чем. Подозреваемый в мошенничестве задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции задержали ранее судимого за мошенничество 27-летнего мужчину, подозреваемого в повторном совершении преступления.

"Как выяснилось, войдя в доверие к малознакомому жителю, подозреваемый пообещал оформить водительские права. За услуги молодой человек выманил у потерпевшего 350 тыс. тенге и отключил телефон", - пояснили в МВД.

В настоящее время подозреваемый арестован. Собранные материалы досудебного расследования направлены в суд.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В январе сообщалось, что актюбинец хотел за деньги приобрести для супруги и брата водительские права. За это он заплатил полмиллиона тенге, но документов не получил и обратился в полицию. Дело о мошенничестве дошло до суда.

Ранее в Экибастузе женщину задержали по подозрению в мошенничестве. Как установили стражи порядка, она обещала помощь в получении водительских прав и ссылалась на "связи в госорганах".