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7 млн тенге не досчитались в ломбарде Караганды

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Витрина с золотом в ломбарде
Ломбард. Иллюстративное фото: Koonsiri Boonnak / Getty Images

Оценщика одного из ломбардов в Караганде заподозрили в присвоении 7 млн тенге. Недостачу нашли при ревизии. Расследуется уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Караганды обратилось руководство одного из ломбардов. Оказалось, что во время ревизии учреждения выявилась недостача на 7 млн тенге.

"Во время установления всех обстоятельств полицейские выяснили, что к исчезновению данной суммы имела отношение 41-летняя оценщик ломбарда. Женщина, ссылаясь на материальные затруднения, оформляла фиктивные кредитные договоры и залоговые билеты. По словам злоумышленницы, она предполагала погасить образовавшуюся финансовую брешь", - рассказали подробности в МВД.

Следствие ведется по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества.

Отметим, что по ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в крупном размере (согласно ст.3 УК РК - с причинением ущерба на сумму от 1000 МРП, то есть свыше 3 692 000 тенге), наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области полицейские расследуют факт растраты 34 млн тенге в одном из ТОО. Под подозрение попал сотрудник компании. По версии следствия, подозреваемый путем внесения недостоверных сведений переводил деньги предприятия на банковский счет созданного им ИП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063019-7-mln-tenge-ne-doschitalis-v-lombarde-karagandy/

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