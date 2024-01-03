Более 30 млн тенге лишился предприниматель в Актюбинской области

Полицейские Актюбинской области расследуют факт растраты 34 млн тенге в одном из ТОО региона. Под подозрение попал сотрудник компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что еще 9 июня 2023 года в отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение от руководителя одного из ТОО, который сообщил, что при проверке финансовых документов в организации была выявлена недостача на сумму 34 млн тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 33-летний работник данного ТОО. По версии следствия, подозреваемый, путем внесения недостоверных сведений, переводил деньги предприятия на банковский счет созданного им ИП", – отметили полицейские.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Проводится судебно-экономическая экспертиза.

Отметим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом согласно части 4 этой статьи, о которой идет речь выше, то же деяние, совершенное:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.