Покушение на убийство совершено в ЗКО

В ЗКО по "горячим следам" задержали подозреваемого в покушении на убийство, скрывшегося с места преступления. Оружие изъято, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полиция задержала жителя Аксая, который подозревается в покушении на убийство знакомого.

"Сотрудники криминальной полиции Бурлинского района ЗКО задержали жителя города Аксай, который произвел выстрелы из своего оружия и скрылся с места происшествия", - сообщили в ДП региона.

Незамедлительно были предприняты оперативно-розыскные мероприятия. В результате по "горячим следам" был задержан подозреваемый. Он водворен в изолятор временного содержания.

"Орудие преступления изъято и приобщено к материалам дела. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело", - отметили в ведомстве.

Изъятое оружие. Фото: instagram.com/policebqo

Сообщается, что проводятся следственные действия.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК, что и за оконченное преступление.

Осенью прошлого года полицейские Жамбылской области по дороге из Алматы в Шу задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство. Его передали органу уголовного преследования.