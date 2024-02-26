Двух девушек задержали в Астане за незаконное хранение наркотиков (видео)

В Астане полицией задержаны две девушки, подозреваемые в хранении наркотических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.

Как сообщает пресс-служба столичного ведомства в Instagram, подозреваемые девушки 20 лет и 21 года были задержаны в подъезде одного из жилых комплексов.

"В ходе обыска у одной из них в кармане куртки были обнаружены и изъяты 10 полиэтиленовых свертков, внутри которых находилось вещество порошкообразной консистенции бело-бежевого цвета.

Далее по месту жительства обнаружена и изъята прозрачная емкость, внутри которой находилось вещество порошкообразной консистенции бело-бежевого цвета. Также полицейскими были обнаружены и изъяты электронные весы, пустые пакеты для расфасовки, изоленты и колбы в количестве 150 штук", - говорится в сообщении полиции.

Согласно заключению экспертизы, изъятое у девушек вещество - мефедрон. Общий вес изъятого наркотика - 52,6 грамма.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение наркотических средств.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 лет до пожизненного срока.

Ранее сообщалось о том, что в одном из кафе Астаны, где гостям подавали лагман, продавали также и наркотические средства. В ходе операции был задержан 49-летний мужчина.