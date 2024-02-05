Школьного бухгалтера обвинили в присвоении 413 млн тенге. Адвокат настаивает, что мужчина болен

В Актобе судят за хищение бюджетных миллионов бухгалтера одной из городских школ. Адвокат обвиняемого считает, что подсудимый болен, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно материалам уголовного дела, что Бекзат Т. устроился на работу бухгалтером в учебное заведение в 2015 году и несколько лет подряд путем финансовых манипуляций периодически перечислял себе необоснованно сверх положенного.

По данным гособвинителя, озвученным в суде, с марта 2015 по март 2023 года на его банковские счета необоснованно перечислены 413 миллионов. И большую часть этих денег обвиняемый проиграл на ставках.

Теперь мужчине грозит реальный срок в колонии. Его адвокат считает, что подзащитный не преступник, а нуждающийся в лечении от игровой зависимости человек. Защитник подчеркнул, за все годы работы Бекзат Т. не приобрел никакого имущества, не купил автомобиль, дорогих гаджетов и брендовой одежды, не выезжал на отдых за рубеж.

Приговор пока не оглашен.