Полицейский из Шымкента отказался от взятки в миллион тенге

В Шымкенте полицейский отказался от взятки в миллион тенге. Эти деньги ему предлагал водитель за то, чтобы он не составлял протокол о нарушении. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает "Хабар 24".

В сall-центр Антикора обратился командир роты местной полицейской службы. Он рассказал, что водитель предлагает ему миллион тенге за то, чтобы он не составлял в отношении него протокол об административном правонарушении. Информация подтвердилась. Нарушителя задержали.

Еще одного человека оштрафовали после того, как он попытался за деньги ускорить оформление документов в суде, предложив взятку одной из сотрудниц.

"В первую очередь, это результат проводимой работы по формированию антикоррупционной культуры, которую мы проводим с руководящим составом всех госорганов нашего региона. Указанные факты не воспринимаем как подвиг, так как это является обязанностью каждого госслужащего.

В данном случае должностные лица, которые сообщили о предоставлении им фактов взятки, проявили нулевую терпимость к коррупции и антикоррупционную устойчивость. Работа в данном направлении будет продолжена", - пояснил первый замглавы Департамента по противодействию коррупции по Шымкенту Жандос Жумабаев.

Напомним, за дачу взятки в Казахстане предусматривается уголовная ответственность.

Так, согласно ст.367 УК РК:

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) в крупном размере;

3) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.