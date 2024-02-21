Обвиненных в даче взяток командиру полицейских освободили от ответственности в Шымкенте

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента завершены четыре судебных процесса над бывшими инспекторами ППС МПС города, передает NUR.KZ со ссылкой на приговоры суда.

Дела каждого из четверых проходят по отдельному производству, сговора или совершения преступления в группе лиц в их действиях органы следствия не усмотрели. Каждому предъявлены обвинения в неоднократной даче взятки (ст.366 ч.3 п.3 УК РК).

В обвинительных актах сказано, что инспекторы ППС в течение 2021-2022 годов неоднократно перечисляли мобильными переводами денежные средства на счет своего командира полка.

При этом в общей сложности они перечислили по 15 000, 50 000, 76 000 и 106 000 тенге за общее покровительство.

Сами обвиняемые вину не признали, заявив, что данные деньги частями по 5 000 - 10 000 тенге в течение двух лет действительно переводили командиру, но не с целью получить покровительство по службе.

Эти деньги они собирали для оказания благотворительной помощи сиротам и малоимущим пенсионерам, в некоторых случаях помогали коллегам в похоронах родных и близких либо на их лечение, порой в складчину отмечали праздники.

Суд признал всех четверых виновными, но также счел, что взятку они давали вынуждено и сами сообщили о данном факте в следственные органы.

В результате суд применил ч.2 примечания ст.367 УК РК и освободил всех четверых от уголовной ответственности.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году двое командиров рот ППС МПС были приговорены к 7 годам заключения за систематические поборы со своих подчиненных.

Еще 44 рядовых сотрудника ППС оказались под следствием в качестве взяткодателей. Однако уголовные дела по большинству из них были прекращены органами следствия по не реабилитирующим основаниям.

Добавим, что согласно ст.367 ч.3 п.3 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника, совершенная неоднократно, наказывается штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.