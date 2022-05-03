Антикор показал видео передачи взяток полицейскими своему начальнику в Шымкенте

Кадр из оперативного видео: Антикоррупционная служба РК

Опубликовано оперативное видео передачи взяток в Шымкенте. В Антикоррупционной службе Казахстана отметили, что 27 апреля с поличным был изобличен командир 4-й роты полка патрульной полиции МПС, майор Кайрат Алимханов. Запись опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

В Антикоре напомнили, что 27 апреля при получении от подчиненных взятки в размере 178 тысяч тенге за покровительство по службе был изобличен командир 4-й роты полка патрульной полиции Местной полицейской службы ДП Шымкента Кайрат Алимханов. Его задержали.

"Выявлены дополнительные факты ежемесячных поборов Алимхановым взяток с мая 2021 года по апрель 2022 года от своих сотрудников для руководства полка за общее покровительство.

Зафиксированы факты получения Алимхановым взятки в сумме 130 тысяч тенге в группе лиц по предварительному сговору с инспекторами роты за непривлечение к административной ответственности лиц за вождение автотранспортным средством в нетрезвом состоянии", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, добавили в Антикоррупционной службе, установлено, что командир систематически получал взятки в размере 2 тысяч тенге от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней.

Судом в отношении Алимханова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967828-antikor-pokazal-video-peredachi-vzyatok-politseyskimi-svoemu-nachalniku-v-shymkente/