Руководителей местной полицейской службы осудили в Шымкенте

Патрульная полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За системную коррупцию осуждены руководители местной полицейской службы Департамента полиции Шымкента. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

Как рассказали в ведомстве, Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении командиров 4-й роты Алимханова и 8-ой роты Мырзалиева полка патрульной полиции местной полицейской службы.

Алимханов и Мырзалиев приговорены к 7 годам лишения свободы и пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор пока не вступил в законную силу.

"Осужденные были изобличены департаментом Антикоррупционной службы и Управлением собственной безопасности ДП Шымкента. Они обвинялись в неоднократном получении взяток от подчиненных от 5 до 10 тысяч тенге на постоянной основе за общее покровительство по службе.

Кроме того, Алимханов через своих подчиненных получил незаконное вознаграждение от жительницы Шымкента в сумме 130 тыс. тенге за непривлечение к административной ответственности", - пояснили в Антикоре.

Наказание за получение взятки в Казахстане

В соответствии со ст.366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029855-rukovoditeley-mestnoy-politseyskoy-sluzhby-osudili-v-shymkente/