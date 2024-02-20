Имущество на 85 млн тенге пропало после обыска: подполковника лишили звания в Шымкенте

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор теперь уже бывшему 43-летнему подполковнику полиции, ранее занимавшему должность начальника отдела криминальной полиции ОП Абайского района, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Подсудимый признан виновным по ч.3 ст.24 - п.2 ч.3 ст.190 (Покушение на мошенничество); ч.4 ст.28 - ч.2 ст.367 (Подстрекательство к даче взятки); п.3 ч.4 ст.362 (Превышение власти или должностных полномочий) и п.3 ч.4 ст.188 (Кража) УК РК.

В ходе суда установлено, что начальник отдела криминальной полиции путем мошенничества подстрекал к даче взятки в 8 млн тенге подозреваемую по делу об обмане желающих получить квартиры по госпрограмме. Якобы за такую сумму страж порядка брался отвести ее от уголовной ответственности. При получении 2 млн тенге он был задержан с поличным.

В ходе начавшегося следствия также было установлено, что ранее подполковник присвоил на личные нужды имущество другого подозреваемого, причинив ему ущерб на сумму более 85 млн тенге.

В частности, оперативно-следственная группа проводила обыск в доме подозреваемого. Используя свое служебное положение, правоохранитель присвоил себе около 1,5 тонн растительного лечебного экстракта на сумму 85 443 750 тенге.

Приговором суда экс-полицейский лишен звания подполковника, права впредь работать на госслужбе, а также получил срок в 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Шымкенте прямо во время заседания в акимате задержали руководителя управления жилья. Видеороликом с места событий поделился градоначальник Габит Сыздыкбеков.

На кадрах видно, как аким Шымкента ведет совещание и говорит о коррупции среди подчиненных, отмечая, что в акимате работают и честные люди, и продажные.

В какой-то момент в зал входят сотрудники Антикоррупционной службы, которые подходят к сидящему здесь Азату Момынову и просят его проехать вместе с ними для проведения следственных действий.

Также стало известно, что в Шымкенте начался судебный процесс над Бахытом Мелдебековым, ранее занимавшим должность руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района, и двумя топ-менеджерами строительной компании. Их обвинили в присвоении или растрате бюджетных средств, выделенных на благоустройство города малыми архитектурными формами.