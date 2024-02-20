Толкнула сожителя под колеса фуры возле "Алтын Орды": обвиняемая получила большой срок

В Алматинской области на десять лет осудили женщину, толкнувшую своего сожителя под колеса грузовика. Выяснилось, что она совершила преступление в состоянии алкогольного опьянении, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Приговор подсудимой вынесен 19 февраля Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области.

В обвинительном заключении указано, что в октябре 2023 года женщина на автодороге Алматы-Бишкек в Карасайском районе, повздорив со своим сожителем, толкнула его под колеса проезжавшей мимо грузовой машины. Мужчина погиб на месте происшествия.

В действиях подозреваемой были усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).

"Вина подсудимой была полностью доказана и подтверждена материалами уголовного дела, а именно: показаниями подсудимой, допросами свидетелей, а также другими доказательствами.

В соответствии с требованиями статей 53, 54 УК обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой, не установлено, а отягчающим обстоятельством явилось совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области.

Женщина признана виновной с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре 2023 года в Сети распространили жуткое видео, как мужчину толкают под колеса грузовика. Отмечалось, что инцидент произошел возле рынка "Алтын Орда".

В ДП Алматинской области сообщили, что случай имел место 30 октября. Мужчина погиб. Данный факт был зарегистрирован по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство). В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали женщину 1963 года рождения и водворили ее в ИВС.

Добавим, что согласно ст.99 ч.1 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.