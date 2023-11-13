Мужчину толкнули под колеса фуры возле рынка "Алтын Орда"

В Сети распространяется жуткое видео, как мужчину толкают под колеса грузовика. Отмечается, что инцидент произошел возле рынка "Алтын Орда". В ДП Алматинской области сообщили, что задержали подозреваемую в убийстве, передает NUR.KZ.

"Мужчину толкнули под колеса фуры. По информации читателя, на кадрах рынок "Алтын орда", Алматинская область", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

В ДП региона корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел 30 октября. Мужчина погиб.

"30 октября 2023 года в УП Карасайского района поступило сообщение о том, что на автодороге Алматы-Бишкек водитель грузового транспорта марки Volvo совершил наезд на неустановленного мужчину.

В ходе проверки выяснилось, что женщина толкнула мужчину под колеса грузового тягача", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана женщина 1963 года рождения, она водворена в ИВС. В настоящее время проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз.

Добавим, что согласно ст.99 ч.1 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, недавно на рынке "Алтын Орда" разгорелся очередной скандал. Больше 50 торговцев заявили о поборах и избиениях. По данному факту полиция начала расследование.