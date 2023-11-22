Подозреваемого в покушении на убийство задержали по дороге из Алматы в Шу

Полицейские Жамбылской области задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство в Алматы. Его передали органу уголовного преследования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на 15 км автодороги республиканского значения Кайнар-Шу сотрудниками батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области за нарушение ПДД была остановлена автомашина Audi 100 под управлением 29-летнего водителя, направлявшаяся из Алматы в Шу.

"В ходе осмотра транспортного средства на заднем пассажирском сиденье установлен 21-летний житель Тараза, который подозревается в совершении 20 ноября в Алматы преступления, предусмотренного ст.24 ч.3 - 99 ч.1 УК РК (Покушение на убийство).

В настоящее время подозреваемый передан органу уголовного преследования из города Алматы", - пояснили в ДП Жамбылской области.

Добавим, согласно ст.99 ч.1 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии со ст.24 ч.3 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК, что и за оконченное преступление.