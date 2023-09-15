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Экстрадировали из Швеции: супругов осудили в Казахстане за сбыт фальшивых евро

Опубликовано:

Евро
Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителей Шымкента осудили за реализацию фальшивых купюр на сумму 4000 евро. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

В 2021 году работники одного из банков города сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме 4 000 евро, сообщили в АФМ.

"По данному факту проведено расследование, по результатам которого судом пять сотрудников банка признаны виновными и приговорены к пяти годам лишения свободы.

Лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, было объявлено в международный розыск, в марте текущего года она была задержана в Швеции и экстрадирована в Казахстан", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в июне расследование в отношении подозреваемой и ее супруга направлено в суд для рассмотрения.

Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

"Агентство по финансовому мониторингу сообщает о том, что участились случаи подделки иностранной валюты. В этой связи призываем граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность. В случае обнаружения фальшивых денег, главное, не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью, согласно статье 231 УК РК", - предупредили в Агентстве.

Там напомнили, что при обнаружении подделки нужно обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства или в call-центр АФМ РК по номеру 1458.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036716-ekstradirovali-iz-shvetsii-suprugov-osudili-v-kazahstane-za-sbyt-falshivyh-evro/

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