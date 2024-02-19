Глав крестьянских хозяйств подозревают в мошенничестве на 190 млн тенге в Актобе

В Актобе главы крестьянских хозяйств подозреваются в мошенничестве с заемными средствами. Предварительный ущерб составил свыше 189 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта надзорного органа, прокуратурой Актюбинской области совместно c региональным департаментом экономических расследований по результатам проверки соблюдения законности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ в сфере агропромышленного комплекса, выявлены факты нецелевого расходования кредитных средств.

"Так, Актюбинским филиалом АО "Аграрная кредитная корпорация" по государственным программам "Сыбага" и "Агробизнес" крестьянским хозяйствам предоставлены кредитные средства для приобретения сельскохозяйственных животных.

Однако тремя хозяйствами крупный рогатый скот не приобретался, а кредитные средства на общую сумму 189,5 млн тенге были потрачены на другие цели", - пояснили в ведомстве.

В связи с наличием признаков уголовного правонарушения материалы направлены в ДЭР. По ним начато досудебное расследование по ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество).

В настоящее время по результатам расследования в суд направлено одно уголовное дело, по двум делам проводится расследование.

Добавим, что согласно ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, в ноябре прошлого года в АФМ проинформировали, что выявили факты совершения мошенничества при получении кредитных средств в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага".

В ходе следствия были установлены три человека, которые, по данным ведомства, от имени крестьянских хозяйств, оформленных на подставных лиц, с использованием фиктивных документов обналичили кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС. Ущерб государству составил 970 млн тенге. Всех подозреваемых арестовали.

Также был осужден бывший заместитель директора Актюбинского филиала АО "Аграрная кредитная корпорация". Его обвиняли в мошенничестве. Он получил пять лет лишения свободы.