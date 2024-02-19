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Масштабная операция КНБ: 8 группировок нейтрализовали в Казахстане (фото, видео)

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Задержание КНБ
Задержание. Фото: КНБ РК

В рамках реализованной КНБ 17 февраля масштабной операции в ряде регионов Казахстана нейтрализованы 8 группировок, задержаны 23 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, операция проводилась совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, области Жетісу и Шымкенте.

Нейтрализованы 8 группировок. Задержаны 23 человека, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 - помещены в изолятор временного содержания, а к 6 применено обязательство о явке.

"Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия.

Совершенные противоправные деяния в ряде случаев оправдывали искаженными религиозными канонами", - отметили в КНБ.

В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, денежные средства и наркотики.

К проведению операции в 8 регионах республики одновременно было привлечено порядка 250 силовиков.

Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, 17 февраля 2024 года КНБ совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры в Шымкенте и ряде регионов Казахстана была начата операция по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений. О результатах обещали сообщить дополнительно.

20 и 24 января КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области также были проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов. Оперативниками задержаны и взяты под стражу три человека, подозреваемые в пропаганде и финансировании терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061692-masshtabnaya-operatsiya-knb-8-gruppirovok-neytralizovali-v-kazahstane/

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