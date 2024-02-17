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КНБ начал масштабную операцию в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Сотрудники КНБ
Сотрудники КНБ. Фото: КНБ РК

КНБ начал масштабную операцию в регионах Казахстана по пресечению деятельности преступных группировок, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

17 февраля 2024 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте начата операция по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений.

О результатах будет сообщено позже, пообещали в КНБ.

Напомним, что 20 и 24 января КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области также были проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061495-knb-nachal-masshtabnuyu-operatsiyu-v-ryade-regionov-kazahstana/

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