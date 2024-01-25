КНБ провел спецоперацию в двух мегаполисах и регионе Казахстана (видео)

20 и 24 января КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, оперативниками задержаны и взяты под стражу три человека, подозреваемые в пропаганде и финансировании терроризма.

Задержанные. Фото: КНБ РК

Начато досудебное расследование по ч.2 ст.256 и ч.1 ст.258 УК РК. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел.

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ не разглашают.

Добавим, что согласно ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

А на основании ч.1 ст.258 УК РК предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим террористический или экстремистский характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической или экстремистской деятельности либо обеспечения террористической или экстремистской группы, террористической или экстремистской организации, незаконного военизированного формирования, наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.