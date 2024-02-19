Посягнувшего на святое задержали при попытке скрыться на поезде в Костанае (видео)

Посягнул на святое - в Костанае полицейские по "горячим следам" задержали подозреваемого в похищении церковной утвари. Им оказался житель Павлодара, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в январе неизвестный тайно проник в храм в Костанае и похитил церковную утварь на сумму порядка 1 млн 200 тыс. тенге.

Пропали два бронзовых креста, потир (сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении причастного вина и принятии Святого Причастия - прим. ред.), дискос (один из литургических сосудов - прим. ред.), бронзовый крест священника, исповедальное Евангелие.

В тот же день на железнодорожном вокзале полицейскими был задержан 58-летний житель Павлодара. Подозреваемый пытался скинуть краденое и скрыться на поезде.

Церковная утварь. Фото: ДП Костанайской области

"По факту тайного хищения возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под арестом в СИЗО", - рассказал заместитель начальника УП Костаная Ербол Карымсаков.

Сообщается, что в адрес полицейских поступила благодарность от главы Православной церкви Казахстана.

Добавим, что согласно ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Астане во время намаза у мужчины в мечети украли телефон, который был на зарядке. Момент преступления попал на видео. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

В начале года подозреваемого в краже куртки из мечети задержали полицейские в Шымкенте. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения. Стоимость похищенной верхней одежды заявитель оценил в 800 тысяч тенге.