Члена экстремистской организации приговорили к тюрьме в Алматы

Члена экстремистской организации приговорили к тюремному заключению в Алматы. Он обвинялся в пропаганде терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, пишет NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Алматы на 5,6 лет тюрьмы осудили члена экстремистской организации.

В управлении по противодействию терроризму сообщили, что мужчина был задержан в октябре прошлого года в ходе спецоперации.

"По оперативным данным, он – активный участник экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", ранее судимый по четырем статьям Уголовного кодекса РК", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ходе обысков по его адресам проживания была изъята различная религиозная литература.

Так, приговором Алмалинского районного суда его признали виновным в пропаганде терроризма или публичных призывах к совершению акта терроризма и приговорили к 5,6 годам лишения свободы.

Напомним, в октябре прошлого года в ходе спецопераций, проведенных в Алматы и Туркестане, задержали подозреваемых в пропаганде терроризма – они являлись приверженцами двух организаций, запрещенных в Казахстане.

Сегодня мы писали, что в Атырауской области задержали 17-летнего подростка по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях. Ранее его уже наказывали аналогичное преступление.

Добавим, согласно статье 256 УК РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.