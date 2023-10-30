Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в двух городах Казахстана

В Алматы и Туркестане полицейские задержали подозреваемых в пропаганде терроризма. Они являются приверженцами двух организаций, запрещенных в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Алматинские полицейские при содействии ДКНБ задержали подозреваемого в пропаганде идей терроризма.

Как сообщили в полиции, задержанный является приверженцем запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами".

Также в Туркестане стражи порядка при координации органов прокуратуры задержали местного жителя, подозреваемого в пропаганде идей терроризма.

Второй подозреваемый. Фото: polisia.kz

Мужчина, согласно данным ведомства, является приверженцем идеологии международной террористической организации "ДАИШ", которая также запрещена в РК.

По информации МВД, при обыске по месту жительства обоих подозреваемых изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Найденная религиозная литература. Фото: polisia.kz

Осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".

Отмечается, что задержанных на время следствия арестовали.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 256 УК РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале месяца КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде идей терроризма, в том числе через интернет.