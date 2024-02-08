Правильные ответы из базы Наццентра тестирования незаконно продавали учителям в ВКО

В Усть-Каменогорске вынесли приговор двум жителям ВКО, которые незаконно помогали учителям проходить квалификационное тестирование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов области.

Как сообщила пресс-служба судов ВКО в Facebook, 6 февраля в суде Усть-Каменогорска рассмотрели уголовные дела в отношении граждан Ж. и Н.

Их подозревали в нарушениях:

по части 2 статьи 205 УК РК (неправомерный доступ в информационную систему, совершенный в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры);

по пунктам 1, 2 части 2 статьи 208 УК РК (неправомерное завладение информацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"Судом установлено, что в 2023 году по предварительной договоренности с учителями сотрудники ТОО, граждане Ж. и Н., занимающиеся организацией тестирования, осуществили неправомерный доступ к системе тестирования.

Посредством Telegram отправляли учителям школ Восточно-Казахстанской области инструкцию по прохождению тестирования и оказывали помощь в получении высоких баллов", – говорится в сообщении.

В результате этих действий Наццентру тестирования был причинен ущерб в виде передаче учителям вопросов и правильных ответов на сумму 691 771 тенге.

Прокурор просил назначить гражданам Ж. и Н. наказание в виде 1 года ограничения свободы каждому. Сообщается, что подсудимые вину признали и просили назначить штраф.

Вина обоих граждан доказана признательными показаниями, показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключением эксперта, вещественными доказательствами.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба, а также нахождение у Ж. на иждивении 3 несовершеннолетних детей.

В итоге Ж. и Н. признали виновными, им было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с работой с охраняемыми законом информационными системами на критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, согласно части 2 статьи 205 УК РК, неправомерный доступ в информационную систему, совершенный в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, наказывается:

исправительными работами или штрафом до 200 МРП (738 тыс. тенге);

либо привлечением к общественным работам до 200 часов;

либо арестом до 50 суток.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

Согласно пунктам 1, 2 части 2 статьи 208 УК РК, неправомерное завладение информацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается:

исправительными работами или штрафом до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.