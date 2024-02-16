В пяти квартирных кражах в Астане, одна из которых – на 4,5 млн, заподозрили гостя столицы

В Астане полицейскими задержан житель Костанайской области, подозреваемый в серии квартирных краж. Мужчина был ранее судим, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

По информации пресс-службы столичной полиции, костанаец, несмотря на судимость и условно-досрочное освобождение, орудовал в районе Алматы в столице. По предварительным данным, подозреваемый 23-летний парень причастен к пяти фактам квартирных краж.

"В январе текущего года молодой человек путем подбора ключа проник в частный дом, где из спальной комнаты похитил золотые изделия на общую сумму 4 млн 400 тыс. тенге. Позднее похищенные ценности злоумышленник сдал в ломбард.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции района Алматы подозреваемый был задержан в городе Аркалык", - говорится в сообщении столичного ведомства в Instagram.

Отмечается, что задержанный состоит на учете в полиции Костанайской области как условно-досрочно освобожденный.

Подозреваемый уже дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания в Астане, а по фактам краж проводится досудебное расследование. Часть похищенных золотых изделий была изъята полицейскими из ломбарда.

Ранее сообщалось, что приход гостей обернулся для жительницы Тараза пропажей золота на 5 млн тенге. По подозрению в совершении кражи задержали жителя Астаны. Мужчина признал свою вину.

Также стало известно, что жительница столицы лишилась 13 млн тенге. Под подозрение попал ее родственник. По данным полиции, он, имея ключи от квартиры, воспользовался отсутствием хозяев и вынес деньги из дома. Мужчину поместили под арест.

В городе Косшы Акмолинской области женщина обнаружила пропажу 20 млн тенге, которые хранились в ее спальной комнате. В день кражи в доме никого не было. Стражи порядка не обнаружили следов взлома. По версии следствия, злоумышленник проник в дом используя дубликат ключей. По подозрению в совершении кражи стражами порядка был задержан сосед потерпевшей.