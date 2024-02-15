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Двух девушек, заставлявших третью "отработать" долг интим-услугами, осудили в Алматы

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Наручники висят на клетке
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы вынесен приговор двум девушкам, которые обвинялись в незаконном удерживании и вымогательстве денег у третьей девушки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов мегаполиса.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении двух девушек, по факту незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, грабежа и вымогательства. Дело рассматривалось сразу по нескольким статьям - п. 2 ч. 3 ст. 126, п. 1, 3 ч. 2 ст. 191, п. 1, 2 ч. 2 ст. 194 УК.

По информации суда, весной прошлого года подсудимые Т. и Н. привели в съемную квартиру потерпевшую С. Девушки угрозами и применением насилия пытались выбить из потерпевшей 100 тысяч тенге. Причем, деньги нужно было изыскать в течение двух часов.

"Потерпевшая призналась, что денег у нее нет, и на поиски потребуется 2-3 дня. Тогда подсудимые решили заставить С. заработать деньги, вступив в половой акт с мужчинами. И реализовали свой замысел: после полуночи в квартиру пришел мужчина, который желал вступить в половой контакт с потерпевшей С.

"Организаторы" этой встречи, подсудимые Т. и Н., в целях эксплуатации потерпевшей, то есть использования ее для оказания интимных услуг мужчинам и присвоения себе заработанных денег, удерживали ее в запертой на ключ квартире.

Однако дело приняло другой оборот. Потерпевшая, увидев что дверь квартиры заперта, не желая вступать в половой контакт с посторонним мужчиной, выпрыгнула со второго этажа. В результате падения здоровью девушки причинен вред средней тяжести", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

В ходе рассмотрения дела прокурор просил назначить виновным девушкам наказание в виде 6 лет лишения свободы. При этом подсудимые вину не признали.

В итоге приговором суда одна из подсудимых признана виновной по предъявленному обвинению, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев. Вторая подсудимая также признана виновной и ей назначено наказание - 5 лет 9 месяцев лишения свободы.

Также с подсудимых в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда судом взысканы 3 миллиона тенге и расходы за услуги адвоката по 600 тысяч тенге с каждой. Смягчающим наказание обстоятельством судом признан молодой возраст подсудимых.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, историю придали огласке летом прошлого года. Тогда сообщалось, что в фонд "НемолчиKZ" обратилась 20-летняя девушка, которая заявила, что чуть не стала жертвой изнасилования, а до этого подверглась издевательствам. Полиция Алматы начала расследование.

Действие происходило 16 мая 2023 года, когда 20-летняя уроженка села Узынагаш стала жертвой издевательств со стороны семи девушек и одного юноши, который пришел ее насиловать.

Месяцем позже в сетях начали распространиться слухи о якобы прекращении уголовного дела. Однако в полиции Алматы, комментируя эти слухи, сообщили, что распространяемая в интернете информация о прекращении уголовного дела по доведению до самоубийства девушки, выпрыгнувшей из окна второго этажа, не соответствует действительности. В ведомстве заверили, что расследование продолжается.

Добавим, что согласно ст.126 УК РК незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с целью эксплуатации, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Согласно статье 191 УК РК, грабеж - это открытое хищение чужого имущества. Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Кроме того, грабеж, совершенный:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, -

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в тексте Уголовного кодекса РК.

Отметим также, согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061145-dvuh-devushek-zastavlyavshih-otrabotat-dolg-intim-uslugami-osudili-v-almaty/

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