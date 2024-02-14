Задержание подозреваемого в убийстве попало на видео в Шымкенте

Убийство было совершено ночью в Алматы. Подозреваемого в тяжком преступлении задержали сегодня в Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, преступление было совершено ночью в Алматы. Подозреваемый, согласно ориентировке коллег из южной столицы, скрылся с места преступления на Hyundai Elantra.

Автомашину в ходе мониторинга камер видеонаблюдения с использованием программы "Коргау" установили сотрудники ЦОУ департамента полиции Шымкента.

На задержание авто незамедлительно были ориентированы патрульные наряды.

"Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, однако был задержан и водворен в ИВС", - отметили в ведомстве.

Отметим, согласно ч.1 ст.99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Два дня назад двое несовершеннолетних получили тюремные сроки за убийство. Чтобы не платить 40 тыс. тенге за оказанные им услуги, подсудимые решили убить таксиста. Суд в Алматы поставил точку в уголовном деле.

В начале февраля в Уральске было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установлению подозреваемого.