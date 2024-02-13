Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

Еще семь уголовных дел о мошенничестве возбудили против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который был задержан осенью 2023 года в РФ.

О новых делах сообщил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста обвиняемому, пишет РИА Новости.

"Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено еще семь уголовных дел", - заключил следователь.

Корреспонденты издания отметили, что ранее защитник блогера заявлял, что количество потерпевших в деле достигло 50 человек, но оно может вырасти.

Напомним, о задержании Аяза Шабутдинова стало известно в ноябре 2023 года. Блогер вернулся в Москву из-за границы и поехал на съемное жилье, где и произошло задержание. Его подозревают в мошенничестве.

После его арестовали - Таганский суд Москвы избрал для блогера меру пресечения.