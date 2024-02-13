Приверженец деструктивного религиозного течения ограбил и вымогал деньги у иностранца в Астане

Иностранец сообщил в полицию, что у него путем угроз и психологического насилия вымогают деньги. Полиция задержала подозреваемого, а суд признал его виновным, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в грабеже вымогательстве у жителя ближнего зарубежья. Им оказался ранее судимый 30-летний житель столицы. Кроме того, молодой человек является приверженцем деструктивного религиозного течения.

Межрайонным столичным судом по уголовным делам подозреваемый признан виновным в вымогательстве и грабеже.

Отмечается, что ему грозит лишение свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.

Напомним, в конце декабря прошлого года полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ в Актобе задержали подозреваемого в вымогательстве, который является приверженцем деструктивного религиозного течения.

В январе 33-летнего приверженца деструктивного религиозного течения задержали с наркотиками полицейские Жетісу.