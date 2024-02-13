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Приверженец деструктивного религиозного течения ограбил и вымогал деньги у иностранца в Астане

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иностранец сообщил в полицию, что у него путем угроз и психологического насилия вымогают деньги. Полиция задержала подозреваемого, а суд признал его виновным, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в грабеже вымогательстве у жителя ближнего зарубежья. Им оказался ранее судимый 30-летний житель столицы. Кроме того, молодой человек является приверженцем деструктивного религиозного течения.

Межрайонным столичным судом по уголовным делам подозреваемый признан виновным в вымогательстве и грабеже.

Отмечается, что ему грозит лишение свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.

Напомним, в конце декабря прошлого года полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ в Актобе задержали подозреваемого в вымогательстве, который является приверженцем деструктивного религиозного течения.

В январе 33-летнего приверженца деструктивного религиозного течения задержали с наркотиками полицейские Жетісу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060775-priverzhenets-destruktivnogo-religioznogo-techeniya-ograbil-i-vymogal-dengi-u-inostrantsa-v-astane/

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