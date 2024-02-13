Убийство двух детей в Туркестанской области: о семье рассказали в полиции

В полиции рассказали, была ли женщина, чьи дети найдены убитыми в Туркестанской области, жертвой бытового насилия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, по данному факту возбуждено уголовное дело, оно на особом контроле МВД. Как вы знаете, нельзя разглашать информацию о ходе следствия. Были ли факты бытового насилия в семье - будет установлено следствием.

Скажу только то, что по этой семье, когда они жили в Кызылординской и позже в Туркестанской области, не попадало заявлений - ни от членов семьи, ни от соседей. Но женщины могут и не подавать заявление, поэтому это все будет установлено в ходе следствия", - сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Акмарал Серикбаева во время брифинга в СЦК.

Напомним, 7 февраля в одной из съемных квартир были обнаружены тела двух малолетних детей. По факту возбуждено уголовное дело. Глава областного департамента полиции Мурат Кабденов сообщал, что они разыскивают мать детей.

Также детский омбудсмен Динара Закиева рассказала, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей.