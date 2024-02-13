Павлодарка пожаловалась на "сотрудника прокуратуры", но получила неожиданный ответ

Казахстанка обратилась в прокуратуру с жалобой на действия якобы их сотрудника. Выяснилось, что в надзорном органе он не работает, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в социальных сетях распространилась информация о том, что якобы сотрудник прокуратуры Павлодарской области вымогал денежные средства.

"9 февраля 2024 года в службу собственной безопасности прокуратуры области обратилась жительница Павлодара с жалобой на действия сотрудника прокуратуры", - пояснили в надзорном органе.

10 февраля департаментом полиции начато досудебное расследование по ст. 194 УК (вымогательство).

В тот же день подозреваемый был задержан. По данным прокуратуры, вина в совершенном уголовном правонарушении им признана.

"Задержанное лицо к органам прокуратуры никакого отношения не имеет", - отметили в надзорном органе.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что по ст. 194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В декабре стало известно, что бывшего заместителя главы управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области признали виновным в мошенничестве. Экс-прокурор, ранее судимый в Талдыкоргане, как следует из приговора, уроков не вынес и вновь совершил преступления, только на этот раз в Павлодаре. "Заработать" он смог более 18 млн тенге.

А в январе в Шымкенте начался суд над экс-руководителем миграционной полиции. Его подозревают в получении взятки через посредника. Мужчина с обвинением не согласился.