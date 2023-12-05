Экс-прокурора дважды осудили в Казахстане и признали рецидивистом

Бывшего заместителя главы управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Алматинской области признали виновным в мошенничестве. Экс-прокурор, ранее судимый в Талдыкоргане, как следует из приговора, уроков не вынес и вновь совершил преступления, только на этот раз в Павлодаре. "Заработать" смог более 18 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Из приговора Алматинского областного суда известно, что прокурора осудили в Талдыкоргане в 2019 году сначала за получение взятки в 2 млн тенге, а после его деяния квалифицировали как мошенничество. Тогда ему назначили 3,5 года лишения свободы. Отсидел мужчина лишь год, в ноябре 2020 года ему заменили неотбытую часть наказания на штраф.

Долгие годы мужчина работал в Павлодаре и после освобождения из колонии вновь оказался в этом городе. Трудиться на госслужбе уже не смог, однако его бывшие должности у людей остались в памяти.

В феврале 2021 года к нему обратились за помощью. Попросили содействия в освобождении от уголовного преследования одного павлодарца, подозреваемого в растрате. Экс-прокурор согласился и попросил за свои услуги 10 млн тенге, но по факту решить ничего не мог.

В приговоре суда №2 Павлодара указан и второй подобный случай. В июле 2021 года мужчина обманом получил от другого жителя города 8 млн тенге за решение вопроса об освобождении человека из колонии.

Уголовное дело в Павлодаре рассмотрели по п.п.1,4 ч.3 190 УК РК (Мошенничество). Свою вину бывший прокурор не признал.

Также в приговоре фигурирует ч.3 ст.430 УК РК (Неисполнение приговора суда). Как оказалось, будучи еще прокурором и работая в Павлодаре, мужчина попросил у знакомой столичной предпринимательницы 150 тысяч долларов. Брал в долг не первый раз. Женщина дала деньги, но после его перевели в Алматинскую область, затем в том же году его задержали оперативники в Талдыкоргане.

Когда он уже освободился из колонии в 2020 году, бизнесвумен стала требовать обратно свои деньги, но мужчина отказался возвращать. В итоге через гражданский суд его обязали выплатить всю сумму, чего он так и не сделал.

Теперь в Павлодаре его признали виновным по обеим статьям и окончательно назначили 5 лет лишения свободы.

Учитывая преступление, совершенное бывшим прокурором в Талдыкоргане, на этот раз в суде Павлодара в действиях мужчины признали рецидив. Поэтому он будет отбывать наказание в колонии максимальной безопасности.

Добавим, что согласно п.п.1,4 ч.3 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

А в соответствии с ч.3 ст.430 УК РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа, по которым сумма взыскания превышает десять тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления, а равно воспрепятствование их исполнению, наказываются ограничением свободы на срок от пяти до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.