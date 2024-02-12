"Отсутствие следов взлома": технику на 15 млн тенге украли из компьютерного клуба в Караганде

В Караганде из компьютерного клуба украли оборудование на 15 млн тенге. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, к ним обратился 33-летний владелец компьютерного клуба и сообщил о краже мониторов, процессоров, материнских плат и видеокарт. Материальный ущерб составил 15 млн тенге.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обратили внимание на отсутствие следов взлома. Правоохранители предположили, что злоумышленник воспользовался ключами, а также он знал о предметах, которые представляют особую ценность.

В ведомстве выяснили, что незадолго до кражи из компьютерного клуба уволился 23-летний программист, у которого имелись ключи от всех помещений. Полицейские задержали подозреваемого, он дал признательные показания. Также были изъяты вещественные доказательства.

Добавим, что, согласно части 4 статьи 188 УК РК, кража, совершенная:

преступной группой;

из нефтегазопровода;

в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее полицейские Астаны задержали в Караганде мужчину, подозреваемого в серии краж на территории столицы. Также задержанный находится в международном розыске.