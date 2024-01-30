Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дорогой смартфон, ноутбуки и 1,7 млн тенге: предполагаемого вора-гастролера задержали в Караганде

Опубликовано:

Момент кражи
Момент кражи. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

Полицейские Астаны задержали в Караганде мужчину, подозреваемого в серии краж на территории столицы. Также задержанный находится в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, 33-летний мужчина подозревается в девяти кражах на территории Астаны.

Одной из потерпевших оказалась руководитель детского сада. Она сообщила в полицию о том, что из рабочего кабинета был похищен дорогой смартфон. Кроме того, из приложения банка была обналичена крупная сумма – 1,7 млн тенге. После этого, как сообщили в ведомстве, смартфон был сбыт скупщику.

В другом случае из кинорума были украдены ноутбук и проектор, стоимостью 400 тысяч тенге.

"Также противоправные действия злоумышленника попали объектив видеокамеры, когда он зашел в помещение массажного салона, откуда похитил два ноутбука", – рассказали в полиции.

На данный момент задержанный мужчина в совершении краж признался. Стражи порядка проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.

Также в ведомстве отметили, что вещественные доказательства он продавал по низкой цене скупщикам.

Полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый был помещен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058270-dorogoy-smartfon-noutbuki-i-17-mln-tenge-predpolagaemogo-vora-gastrolera-zaderzhali-v-karagande/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.