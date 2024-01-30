Дорогой смартфон, ноутбуки и 1,7 млн тенге: предполагаемого вора-гастролера задержали в Караганде

Полицейские Астаны задержали в Караганде мужчину, подозреваемого в серии краж на территории столицы. Также задержанный находится в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, 33-летний мужчина подозревается в девяти кражах на территории Астаны.

Одной из потерпевших оказалась руководитель детского сада. Она сообщила в полицию о том, что из рабочего кабинета был похищен дорогой смартфон. Кроме того, из приложения банка была обналичена крупная сумма – 1,7 млн тенге. После этого, как сообщили в ведомстве, смартфон был сбыт скупщику.

В другом случае из кинорума были украдены ноутбук и проектор, стоимостью 400 тысяч тенге.

"Также противоправные действия злоумышленника попали объектив видеокамеры, когда он зашел в помещение массажного салона, откуда похитил два ноутбука", – рассказали в полиции.

На данный момент задержанный мужчина в совершении краж признался. Стражи порядка проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.

Также в ведомстве отметили, что вещественные доказательства он продавал по низкой цене скупщикам.

Полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый был помещен под стражу.