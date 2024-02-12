Ряд дорожников уволили за неубранные трассы на севере Казахстана
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В СКО по акту надзора прокуроров за ненадлежащее содержание дорог расторгнуты трудовые договоры с работниками филиала ТОО "КАЖсервис", передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
По информации ведомства, Северо-Казахстанской транспортной прокуратурой в территориальных филиалах АО "НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис" установлена нехватка снегоуборочной техники и противогололедных материалов.
"Такое положение дел при резких перепадах температуры и снегопадах затрудняли дорожное движение на республиканских дорогах Северо-Казахстанской области и несли прямую угрозу безопасности его участникам", – отмечается в сообщении.
Также Шымкентская транспортная прокуратура выявила отсутствие необходимого количества дорожной техники для содержания трасс Туркестанской области.
"Как следствие, запоздалые снегоуборочные работы в период метелей и снегопадов парализовали транспортный поток по направлению Шымкент-Тараз с 12 по 15 декабря прошлого года (порядка 50 автотранспортных средств "застряли" на трассах).
Для устранения выявленных нарушений прокуратурами внесены представления в адрес Национального оператора по управлению автомобильными дорогами", – сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
Кроме того, как рассказали в ведомстве, по одному из актов надзора прокуратуры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей расторгнуты трудовые договоры с 11 сотрудниками и директором филиала ТОО "КАЖсервис" по СКО.
По другому же акту – на подрядчиков, оказывающих услуги, наложены штрафные санкции на сумму более 1,6 млн тенге.
В транспортной прокуратуре добавили, что после вмешательства прокуроров АО "НК "ҚазАвтоЖол" собирается приобрести 245 единиц дорожной техники, которые будут распределены в регионы Казахстана.
Напомним, осенью прошлого года Главная транспортная прокуратура сообщила, что в деятельности Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" выявлен факт неправомерного заключения договора без проведения конкурса со ссылкой на чрезвычайную ситуацию в виде аварийности моста через реку Ишим.
В январе текущего года в Сети появилась информация, что проводятся следственные мероприятия в отношении руководителей филиала "КазАвтоЖол" по Жамбылской области. Ее подтвердили в Антикоре.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060472-direktora-i-sotrudnikov-dorozhnoy-sluzhby-v-sko-uvolili-za-nenadlezhaschee-soderzhanie-dorog/