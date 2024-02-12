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Курение в лифте обошлось павлодарцу в 55 тыс. тенге

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Мужчину оштрафовали за курение в Павлодаре
Курильщик в лифте. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

В Павлодаре мужчина закурил, пока ехал в лифте. По заявлению жильцов дома ему выписали штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в полицию от жильцов одного из многоэтажных домов по улице Академика Чокина поступило сообщение о принятии мер в отношении мужчины, курившего в лифте. Его действия создали неудобство жильцам и могли повлечь серьезные последствия.

"Личность мужчины установлена - им оказался 27-летний житель Экибастуза. За потребление табачных изделий в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, нарушитель привлечен к ответственности и подвергнут штрафу в размере 15 МРП", - сообщил начальник местной полицейской службы Южного отдела полиции УП Павлодара Алтынбек Медьяров.

Всего с начала года в области за совершение мелкого хулиганства привлечены к ответственности 89 жителей.

Проживание в многоквартирных домах имеет свои особенности, включая ответственность за шум и нарушение других правил. В частности, за это может последовать штраф. Так, с начала года в связи с увеличением размера МРП выросла сумма штрафа за курение сигарет, нагреваемого табака, вейпа и кальяна в общественных местах.

Отметим, что по ч. 1 ст. 441 КоАП РК потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Добавим, что в Казахстане с 1 января выросли минимальные цены на сигареты. Теперь пачка будет стоить минимум 770 тенге.

Ранее стало известно, что на фоне роста цен на табачную продукцию уровень потребления сигарет в стране заметно снизился. Однако расходы граждан на них сильно выросли - сразу на 12,2% за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060445-kurenie-v-lifte-oboshlos-kazahstantsu-v-55-tys-tenge/

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