Жительница Актобе пыталась без очереди получить квартиру по госпрограмме за 700 тысяч тенге

Чтобы без очереди получить квартиру по госпрограмме, жительница Актобе доверилась малознакомой женщине и отдала за "услугу" 700 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в полицию обратилась жительница Актобе с заявлением о том, что стала жертвой мошенницы.

Актюбинка рассказала, что доверилась малознакомой женщине, которая пообещала помочь с получением квартиры без очереди по госпрограмме. Такая услуга стоила 700 тысяч тенге. Девушка оформила кредит и сразу же перевела подозреваемой.

"В ходе проведения оперативных мероприятий по данному факту была установлена и доставлена в полицейский участок 36-летняя местная жительница. Подозреваемая дала признательные показания. По факту мошенничества проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что 24-летней девушке в Усть-Каменогорске пообещали квартиру по госпрограмме, она заплатила 7 млн тенге, но осталась ни с чем.

Также 34-летний житель Усть-Каменогорска понадеялся быстро приобрести квартиру, отдал 7 млн тенге "помощнице". Но в итоге ни денег, ни квартиры не получил. По данному факту стражи порядка установили 57-летнюю подозреваемую. Она созналась в содеянном.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, -

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, -

2) в особо крупном размере, -боды на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.