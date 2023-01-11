Казахстанец отдал 7 млн тенге "помощнице" и остался без денег и без квартиры

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: pexels.com

34-летний житель Усть-Каменогорска понадеялся быстро приобрести квартиру, отдал 7 млн тенге "помощнице" и остался ни с чем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился 34-летний житель Усть-Каменогорска. Молодой человек сообщил, что малознакомая женщина пообещала помощь в быстром приобретении квартиры.

За свои услуги она взяла 7 млн тенге. Однако ни жилья, ни денег, ни самой "помощницы" мужчина больше не видел.

Стражи порядка установили 57-летнюю подозреваемую. Она созналась в содеянном.

Выяснилось, что женщина сейчас находится в колонии за совершение аналогичных преступлений.

В ходе разбирательств была установлена ее причастность еще к двум похожим фактам, о которых сообщили жители Усть-Каменогорска, потерявшие свои деньги при попытке приобрести жилье.

Досудебное расследование проводится по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004919-kazahstanets-otdal-7-mln-tenge-pomoschnitse-i-ostalsya-bez-deneg-i-bez-kvartiry/