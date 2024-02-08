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Мошенница оформила на жителей ВКО товарные кредиты на 8 млн тенге

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Ноутбук и кредитная карта
Банковская карта. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ВКО осудили женщину, которая, обманывая жителей города, оформляла на них товарные кредиты. Сумма ущерба составила 8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, 39-летняя жительница Усть-Каменогорска под предлогом помощи в покупке квартиры оформляла товарные кредиты на жителей города, якобы для улучшения кредитной истории, чтобы в дальнейшем получить денежный кредит на большую сумму.

Затем она через знакомого реализовывала товар, часть денег оставляя себе, меньшую – отдавала потерпевшим.

За шесть месяцев женщина обманула семь человек и нанесла материальный ущерб на сумму более восьми млн тенге.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по факту мошенничества и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев. –

"Осужденная была трудоустроена, выплачивает иски потерпевшим. Замужем, воспитывает троих несовершеннолетних детей", – рассказала начальник отдела специального учета Светлана Голикова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059952-moshennitsa-oformila-na-zhiteley-vko-tovarnye-kredity-na-8-mln-tenge/

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