Мошенница оформила на жителей ВКО товарные кредиты на 8 млн тенге
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В ВКО осудили женщину, которая, обманывая жителей города, оформляла на них товарные кредиты. Сумма ущерба составила 8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По информации МВД, 39-летняя жительница Усть-Каменогорска под предлогом помощи в покупке квартиры оформляла товарные кредиты на жителей города, якобы для улучшения кредитной истории, чтобы в дальнейшем получить денежный кредит на большую сумму.
Затем она через знакомого реализовывала товар, часть денег оставляя себе, меньшую – отдавала потерпевшим.
За шесть месяцев женщина обманула семь человек и нанесла материальный ущерб на сумму более восьми млн тенге.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления по факту мошенничества и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев. –
"Осужденная была трудоустроена, выплачивает иски потерпевшим. Замужем, воспитывает троих несовершеннолетних детей", – рассказала начальник отдела специального учета Светлана Голикова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059952-moshennitsa-oformila-na-zhiteley-vko-tovarnye-kredity-na-8-mln-tenge/