Мошенница оформила на жителей ВКО товарные кредиты на 8 млн тенге

В ВКО осудили женщину, которая, обманывая жителей города, оформляла на них товарные кредиты. Сумма ущерба составила 8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, 39-летняя жительница Усть-Каменогорска под предлогом помощи в покупке квартиры оформляла товарные кредиты на жителей города, якобы для улучшения кредитной истории, чтобы в дальнейшем получить денежный кредит на большую сумму.

Затем она через знакомого реализовывала товар, часть денег оставляя себе, меньшую – отдавала потерпевшим.

За шесть месяцев женщина обманула семь человек и нанесла материальный ущерб на сумму более восьми млн тенге.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по факту мошенничества и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев. –

"Осужденная была трудоустроена, выплачивает иски потерпевшим. Замужем, воспитывает троих несовершеннолетних детей", – рассказала начальник отдела специального учета Светлана Голикова.