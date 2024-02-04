Казахстанку, супругу директора финпирамиды, дважды обманули мошенники

Двое мужчин пообещали супруге директора финпирамиды помочь увести его от уголовной ответственности и обманули. Суд приговорил их к 6 и 8 годам лишения свободы, передает газета "Диапазон".

По информации газеты, супруга директора атырауского филиала финансовой пирамиды "Выгодный депозит" Айгуль К. летом 2020 года, когда они с мужем, который уже был в розыске по делу о финпирамиде, жили на съемной квартире в Алматы, поверила двум знакомым – Абугалиева и Мелдешову – обещавшим увести главу семьи от уголовной ответственности.

Однако на тот момент у женщины не было необходимой суммы, и мужчины предложили ей занять деньги под залог квартиры. Подписав договор займа на 4 млн тенге, где в качестве залога была недвижимость, женщина лишилась квартиры, а ее мужа взяли под стражу.

Как пишет газета, позже Мелдешов снова предложил ей через знакомых освободить ее супруга из-под ареста. Она снова поверила и, заняв у родственников и подруг деньги, перечислила на указанные номера более 4 млн тенге. Но обещание не было выполнено. И тогда потерпевшая обратилась в полицию.

По версии обвинения, Мелдешов и Абугалиев причинили женщине ущерб на более чем 12 млн тенге. Сама потерпевшая требовала, чтобы подсудимые вернули ей деньги, компенсировали затраты на съемное жилье и возвратили квартиру, которой она лишилась.

"Суд установил, что вина подсудимых в мошенничестве подтвердилась и приговорил к реальным срокам в колонии, Абугалиева отправили за решетку на 8 лет, Мелдешова – на 6 лет. Также суд обязал их возместить потерпевшей ущерб на общую сумму почти 4,5 млн тенге", – говорится в публикации.

Также отмечается, что суд отказал женщине в требовании о возврате квартиры, указав, что эти вопросы она должна решить в порядке гражданского судопроизводства. При этом спорная недвижимость числится за другим владельцем, который никакого отношения к преступлению не имеет.

Напомним, ранее жительница Павлодара дважды доверилась мошенникам. Сначала она потеряла 6 млн тенге. А желая вернуть свои деньги, заплатила еще 7 млн лжеюристу.

Также житель Актобе хотел приобрести автомобиль и нашел подходящий вариант в группе WhatsApp. В итоге он лишился более 8 миллионов тенге, которые внес как предоплату.