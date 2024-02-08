"Решила проучить": серьезными травмами закончилась встреча мужчины и женщины в Косшы

В Акмолинской области полицейские расследуют уголовное дело об избиении мужчины, которому сломали ребро. Он распивал алкоголь со своей знакомой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в управление полиции города Косшы поступила информация о том, что в столичную городскую больницу госпитализирован 39-летний мужчина с серьезными травмами и закрытым переломом ребра.

"Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что пострадавший распивал со знакомой спиртные напитки, затем собутыльница предложила сходить к ее соседу, который его и избил", - рассказали в МВД.

Полицейские установили 36-летнего мужчину, причастность которого в данное время проверяется.

"Девушка, распивавшая алкоголь с пострадавшим, пожаловалась своему соседу на гостя, который якобы к ней пристает, и решила его проучить", - пояснили в ведомстве.

По факту умышленного причинения вреда средней тяжести здоровью полицейские начали досудебное производство, назначены экспертизы.

Отмечается, что начала года в Акмолинской области направили в суд 43 уголовных дела по фактам преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Из них 13 случаев связано с нанесением тяжкого вреда здоровью.

В соответствии со ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что житель Акмолинской области попал в довольно неприятную историю из-за похода в гости к родственнику. Он обнаружил, что из кармана его верхней одежды исчезли 200 тыс. тенге. Акмолинец обратился в полицию.

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