Неприятной историей закончился для акмолинца поход в гости к родственнику

В довольно неприятную историю из-за похода в гости к родственнику попал житель одного из сел Аккольского района. Об этом сообщили в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина побывал в гостях у родственника в другом населенном пункте, а после поездки лишь спустя несколько дней обнаружил, что из кармана его верхней одежды исчезли 200 тыс. тенге. Акмолинец обратился в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по ст.188 ч.1 УК РК (Кража) и приступили к поиску пропавших денег.

"Внимательно выслушав пояснения сельчанина, сотрудники полиции выехали в населенный пункт, где была совершена кража. Уже на месте происшествия было установлено, что к преступлению может быть причастен сосед, который тоже был приглашен в качестве гостя", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В настоящее время похищенные деньги возвращены в полном объеме. Полицейские проводят дальнейшие следственные действия.

Добавим, что согласно ст.188 ч.1 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Кокшетау мужчина пробрался в супермаркет через окно. Его добычей стал ящик энергетического напитка и бутылка коньяка. Пряча похищенное, подозреваемый привлек к себе внимание полиции и был задержан.