Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Неприятной историей закончился для акмолинца поход в гости к родственнику

Опубликовано:

Новогодний стол
Новогодний стол. Иллюстративное фото: pexels.com

В довольно неприятную историю из-за похода в гости к родственнику попал житель одного из сел Аккольского района. Об этом сообщили в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина побывал в гостях у родственника в другом населенном пункте, а после поездки лишь спустя несколько дней обнаружил, что из кармана его верхней одежды исчезли 200 тыс. тенге. Акмолинец обратился в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по ст.188 ч.1 УК РК (Кража) и приступили к поиску пропавших денег.

"Внимательно выслушав пояснения сельчанина, сотрудники полиции выехали в населенный пункт, где была совершена кража. Уже на месте происшествия было установлено, что к преступлению может быть причастен сосед, который тоже был приглашен в качестве гостя", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В настоящее время похищенные деньги возвращены в полном объеме. Полицейские проводят дальнейшие следственные действия.

Добавим, что согласно ст.188 ч.1 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Напомним, ранее в Кокшетау мужчина пробрался в супермаркет через окно. Его добычей стал ящик энергетического напитка и бутылка коньяка. Пряча похищенное, подозреваемый привлек к себе внимание полиции и был задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054206-nepriyatnoy-istoriey-zakonchilsya-dlya-akmolintsa-pohod-v-gosti-k-rodstvenniku/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.